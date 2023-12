Erstaunliche Entwicklung bei Hertz Global Holdings!

Die Einschätzung der Aktienkurse von Hertz Global kann neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung beeinflusst werden. Laut Analysten waren die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen überwiegend positiv, aber in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Hertz Global-Aktie zeigt einen Wert von 26, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 40,65, was zu einer "neutralen" Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "gut"-Rating für Hertz Global basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Hertz Global bei 14,69 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 10,03 USD liegt, was einer Differenz von -31,72 Prozent entspricht. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 9,42 USD, was einer Differenz von +6,48 Prozent entspricht und somit ein "gut"-Signal darstellt. Die Gesamteinstufung basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Hertz Global langfristig unterdurchschnittlich ist und eine "schlechte" Bewertung erhält. Darüber hinaus weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einem insgesamt "schlechten" Stimmungsbild führt.