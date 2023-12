Erstaunliche Entwicklung bei Hermes!

Das Unternehmen Hermes SCA wird derzeit aufgrund seiner Fundamentaldaten neutral bewertet. Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 60,65 liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist somit weder unterbewertet noch überbewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Hermes SCA derzeit ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 1888,92 EUR und der aktuelle Kurs der Aktie bei 1941,2 EUR, was einer Abweichung von +2,77 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 1877,02 EUR zeigt eine Abweichung von +3,42 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite für Hermes SCA beträgt derzeit 0,38 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert (0,67 Prozent) für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf seine Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Hermes SCA ergibt sich ebenfalls eine positive Bewertung. Die Anzahl der Beiträge im Internet zeigt eine starke Aktivität, was zu einer positiven Stimmungsänderung führt. Somit erhält das Unternehmen in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aktie von Hermes SCA sowohl aus fundamentaler als auch technischer Sicht und in Bezug auf das Sentiment neutral bis positiv bewertet wird.

