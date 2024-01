Erstaunliche Entwicklung bei Heartland USA!

Die Aktie von Heartland Usa gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Mit einem KGV von 7,51 liegt sie insgesamt 52 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", welcher bei 15,61 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Im Bereich der Dividendenpolitik schneidet Heartland Usa jedoch weniger positiv ab. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei -135,72 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken", was zu einer "Schlecht"-Bewertung seitens unserer Analysten führt.

In Bezug auf die Aktienkursrendite verzeichnete die Aktie von Heartland Usa im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,8 Prozent, was 27,95 Prozent unter dem Durchschnitt vergleichbarer Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt. Im Bereich "Handelsbanken" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 1,15 Prozent, und Heartland Usa liegt aktuell 19,95 Prozent unter diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Stufe als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Heartland Usa-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (44) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (36,13) führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Heartland Usa.

