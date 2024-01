Erstaunliche Entwicklung bei Hardide!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes bei Hardide ergibt folgendes Bild: In den letzten 30 Tagen gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger, weshalb wir dies als neutral bewerten. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Hardide-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 0,11 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 0,103 EUR am vergangenen Handelstag weist einen Unterschied von -6,36 Prozent auf, was aus charttechnischer Sicht als schlecht bewertet wird. Beim 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs von 0,1 EUR nahe am gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hardide-Aktie zeigt, dass diese weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Handelstage erhält die Aktie daher ein neutral Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Hardide eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,73 Prozent liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Insgesamt ergibt die Analyse also mehrere neutrale Bewertungen für die Hardide-Aktie, sowohl in Bezug auf das Sentiment und den Buzz, als auch in der technischen Analyse und der Dividendenrendite.