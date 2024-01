Erstaunliche Entwicklung bei Hamee!

Weitere Suchergebnisse zu "American Cannabis":

Die Hamee-Aktie wird derzeit neutral bewertet, basierend auf verschiedenen technischen Analysen. Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 990,47 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1008 JPY nur um 1,77 Prozent darüber liegt. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bei 970,4 JPY, was einem Unterschied von +3,87 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Beide Werte führen zu einer Gesamtbewertung der Hamee-Aktie als "Neutral" auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Hamee-Aktie. Der RSI7 beträgt 2,61, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 54,3 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien und zeigt, dass über Hamee in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Das Sentiment und der Buzz im Internet haben ebenfalls Auswirkungen auf die Einschätzungen für Aktien. Bei Hamee wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daher wird auch für das langfristige Stimmungsbild eine Gesamtbewertung von "Neutral" abgegeben.