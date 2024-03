Erstaunliche Entwicklung bei Green Future Food Hyd Mar Sc!

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Die technische Analyse der Green Future Food Hydrocolloid Marine Science zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,71 HKD einen Abstand von -16,47 Prozent vom GD200 (0,85 HKD) hat, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 0,72 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -1,39 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen berücksichtigt wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Green Future Food Hydrocolloid Marine Science zeigt einen Wert von 80, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Green Future Food Hydrocolloid Marine Science keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch hinsichtlich der Stärke der Diskussion wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien ergab, dass die überwiegend privaten Nutzer in den letzten zwei Wochen Green Future Food Hydrocolloid Marine Science als besonders negativ bewertet haben. Dennoch wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine Einstufung von "Neutral" für die Green Future Food Hydrocolloid Marine Science.