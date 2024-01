Erstaunliche Entwicklung bei Goldhills Holding!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Aktie von Goldhills wird nicht nur anhand harter Fakten bewertet, sondern auch anhand weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. In den vergangenen Monaten zeigte sich die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Goldhills durchschnittlich aktiv, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering und führte zu einer neutralen Gesamtbewertung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war hingegen in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer guten Einstufung führte. Positive Themen dominierten die Diskussionen und führten zu einer positiven Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse der Goldhills-Aktie ergab hingegen ein schlechtes Rating. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage lag bei 0,04 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,02 CAD deutlich darunter lag. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen führte zu einem schlechten Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Goldhills-Aktie ergab eine neutrale Bewertung, da weder überkauft noch überverkauft, sowohl auf 7-Tage- als auch 25-Tage-Basis. Insgesamt erhält die Goldhills-Aktie daher eine neutrale Bewertung in dieser Analyse.

