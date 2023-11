Erstaunliche Entwicklung bei Givaudan!

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Givaudan, die im Segment "Spezialchemikalien" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 06.11.2023, 17:14 Uhr, an ihrer Heimatbörse SIX Swiss Ex mit 3034 CHF.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Givaudan-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 2943,05 CHF. Der letzte Schlusskurs (3057 CHF) weicht somit +3,87 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (2914,6 CHF) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,89 Prozent), somit erhält die Givaudan-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Givaudan-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Givaudan mit einem Wert von 32,6 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Chemikalien" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 31,35 , womit sich ein Abstand von 4 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Givaudan weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,3 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Chemikalien") von 3,86 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,56 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.