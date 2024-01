Erstaunliche Entwicklung bei Garda Diversified Ppty Fund!

Die Garda Property Group-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Analysekriterien bewertet. In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,18 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 1,2 AUD liegt, was einer Abweichung von +1,69 Prozent entspricht. Auf Grundlage dieser Daten erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Hingegen liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 1,11 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt um +8,11 Prozent darüber. Dadurch erhält die Aktie in diesem Fall ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Garda Property Group-Aktie für die einfache Charttechnik als "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Garda Property Group ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den letzten zwei Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen standen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Auf Basis des Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI deuten darauf hin, dass die Garda Property Group-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält die Garda Property Group-Aktie demnach mehrheitlich Bewertungen im neutralen Bereich auf Basis verschiedener Analysekriterien.