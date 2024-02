Erstaunliche Entwicklung bei Futaba!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Für Futaba wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 43,14 Punkte, was bedeutet, dass Futaba derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 54,55 Punkten, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" für Futaba führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Futaba bei 514,22 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 508 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "neutral", da die Distanz zum GD200 -1,21 Prozent beträgt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 514,18 JPY, was ebenfalls zu einem Abstand von -1,2 Prozent und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Futaba daher eine Gesamtbewertung von "neutral".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge ergab überwiegend neutrale Themen, was zu der Einschätzung "neutral" führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "neutral"-Einstufung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz wurden als neutral bewertet. Insgesamt erhält Futaba auf dieser Ebene daher ebenfalls eine "neutral"-Bewertung.