Erstaunliche Entwicklung bei Freakout!

Weitere Suchergebnisse zu "LatAmGrowth SPAC":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Freakout-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 53, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 61,73 weniger volatil als der RSI7, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Freakout-Aktie.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was Auswirkungen auf Aktieneinschätzungen haben kann. Bei Freakout wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

Die Diskussionen rund um Freakout in den sozialen Medien zeigen, dass weder positive noch negative Ausschläge festzustellen sind. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu der Einschätzung, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Die Redaktion kommt somit zu dem Ergebnis, dass die Aktie von Freakout bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass Freakout derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs der Aktie um -26,13 Prozent über dem GD200 verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein "Neutral"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Gesamtrating "Neutral".