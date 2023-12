Erstaunliche Entwicklung bei Fortis 1st Cum Red Srs F Prf!

Fortis -Canada erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 8 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Neutral" eingestuft wurde. Diese setzt sich aus 1 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im vergangenen Monat wurde das Wertpapier von den Analysten jedoch überwiegend negativ bewertet, was zu einem Gesamturteil von "Schlecht" führte. Trotzdem besteht laut den Analysten ein Aufwärtspotential von 5,94 Prozent, basierend auf einer Kursprognose von 57,75 CAD.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Fortis -Canada bei 56,12 CAD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 54,51 CAD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Sowohl die Distanz zum GD200 als auch der GD50 führen zu einer Gesamtnote von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Trotzdem wurden auch neutrale Themen rund um den Wert angesprochen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Hinsicht, obwohl eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert wurde.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass Fortis -Canada von Analysten als neutral eingestuft wird, während die Anleger-Stimmung und das Sentiment in den sozialen Medien eher negativ sind. Die technische Analyse deutet ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin.

