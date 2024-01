Erstaunliche Entwicklung bei Fondia Oyj!

Die Fondia-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 7,29 EUR aufgewiesen, während der aktuelle Kurs bei 6,26 EUR liegt, was einer Abweichung von -14,13 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 6,13 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war neutral, weshalb die Redaktion die Aktie ebenfalls mit einem "Neutral" bewertet. Das Anleger-Sentiment ergibt daher insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Fondia-Aktie beträgt 39, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (44,64) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs damit ein "Neutral"-Rating.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Fondia in Social Media zu beobachten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass Fondia unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.