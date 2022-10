Erstaunliche Entwicklung bei First Quantum Minerals!

First Quantum Minerals, ein Unternehmen aus dem Markt "Materialien", notiert aktuell (Stand 04:00 Uhr) mit 22.96 CAD sehr deutlich im Plus (+2.24 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses First Quantum Minerals auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Die First Quantum Minerals ist mit einem Kurs von 22,96 CAD inzwischen +0,26 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -26,41 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der First Quantum Minerals wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 11 Buy, 7 Hold und 3 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Das Kursziel für die Aktie der First Quantum Minerals liegt im Mittel wiederum bei 36,3 CAD. Da der letzte Schlusskurs bei 22,96 CAD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 58,1 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der First Quantum Minerals insgesamt die Einschätzung "Hold".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist First Quantum Minerals mit einem Wert von 9,32 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Metalle und Bergbau" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 95,75 , womit sich ein Abstand von 90 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.