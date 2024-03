Erstaunliche Entwicklung bei Fields!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Anleger-Stimmung in Bezug auf Tsuburaya Fields von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies geht aus der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen hervor, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Themen, die in den vergangenen Tagen angesprochen wurden, waren überwiegend neutral. Aufgrund dieser Auswertung kann die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft werden.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Tsuburaya Fields langfristig eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ist daher ebenfalls "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Für Tsuburaya Fields liegt der RSI bei 44,23, was als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI 25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 60, was ebenfalls als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Tsuburaya Fields-Aktie ein Durchschnitt von 2004,52 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1563 JPY (-22,03 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 1591,4 JPY, und daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Tsuburaya Fields daher für die einfache Charttechnik mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.