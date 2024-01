Erstaunliche Entwicklung bei Fernheizwerk Neukoelln!

Die technische Analyse der Aktie des Fernheizwerk Neukoelln zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 39,32 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 44,4 EUR liegt, was einer Abweichung von +12,92 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 42,4 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 44,4 EUR liegt, was einer Abweichung von +4,72 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Fernheizwerk Neukoelln als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 13,41 insgesamt 94 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Wasserversorgung" von 209,55. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung aus fundamentalen Gesichtspunkten.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,97 Prozent erzielt hat, was jedoch 0,69 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Wasserversorgung" beträgt 1,65 Prozent, wobei Fernheizwerk Neukoelln aktuell 0,69 Prozent unter diesem Wert liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Neutral".

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer neutral gegenüber Fernheizwerk Neukoelln eingestellt sind, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Fernheizwerk Neukoelln daher ein "Neutral"-Rating.