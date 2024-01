Erstaunliche Entwicklung bei Far East Horizon!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Far East Horizon in den sozialen Medien. Es gab weder eine übermäßig positive noch eine übermäßig negative Verschiebung in den Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die Dividendenrendite von Far East Horizon beträgt 8,52 Prozent in Bezug auf das Kursniveau und liegt damit 3,48 Prozent über dem Durchschnitt (5,04) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Gut".

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Far East Horizon derzeit bei 6,12 HKD. Da der Aktienkurs selbst bei 6,14 HKD aus dem Handel ging, ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 5,84 HKD, was einem Abstand von +5,14 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Far East Horizon-Aktie ein Neutral-Titel. Der RSI7 liegt bei 45,25, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 43,18 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.