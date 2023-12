Erstaunliche Entwicklung bei Endor!

Weitere Suchergebnisse zu "Endor":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Endor im Fokus der Diskussionen, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen beschäftigte sich der Markt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Endor, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Endor als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 74,19 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen einen RSI von 37, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Endor daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt weist Endor eine Dividendenrendite von 0% auf, was 3,21 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 3,21% ist. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass Endor mehr Beachtung erfahren hat als üblich, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Endor-Aktie somit ein "Gut"-Rating aufgrund der verbesserten Stimmungslage der Anleger und der gesteigerten Aufmerksamkeit in den Diskussionen.