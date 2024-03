Erstaunliche Entwicklung bei Endexx!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Endexx-Aktie beträgt aktuell 69, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 35,99 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Endexx.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Endexx in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb Endexx in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Analyse der Anlegerstimmung in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Endexx eingestellt waren. Auch die Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Endexx aktuell bei 0,03 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,0263 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -12,33 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Demgegenüber steht der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,02 USD, was zu einem Abstand von +31,5 Prozent führt und somit zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.