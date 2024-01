Erstaunliche Entwicklung bei Elisa!

Weitere Suchergebnisse zu "Renesas Electronics Corp.":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität erfährt die Elisa-Aktie weder viel noch wenig Beachtung, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 5,05 Prozent, was 1,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Elisa-Aktie eine schlechte Bewertung.

Der Aktienkurs hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,42 Prozent erzielt, was 5,24 Prozent unter dem Durchschnitt im Telekommunikationsdienstesektor liegt. Im Branchenvergleich erhält die Aktie daher insgesamt eine schlechte Bewertung aufgrund der Unterperformance.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Elisa mit 18,05 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie wird daher als neutral bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.