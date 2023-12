Erstaunliche Entwicklung bei Ecovyst!

Analystenbewertung: Die Aktie von Ecovyst wird von Analysten langfristig als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten gaben 2 eine positive Bewertung ab, während 0 neutral und 0 negativ bewerteten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Ecovyst vor. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 13 USD, was einer Erwartung von 32,65 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 9,8 USD. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Stimmung und Buzz: In den letzten vier Wochen wurde bei Ecovyst eine Verschlechterung der Stimmungslage festgestellt, weshalb die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hingegen nahm zu, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Ecovyst daher in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating.

Technische Analyse: Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Ecovyst-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 10,38 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 9,8 USD liegt, wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 9,43 USD, was nahe am letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die einfache Charttechnik ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Ecovyst-Aktie.

Anleger: Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Ecovyst eingestellt waren. Es gab zwei positive und drei negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Ecovyst daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.