Erstaunliche Entwicklung bei Diageo ADR!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Diageo liegt derzeit bei 22, was bedeutet, dass die Börse 22,96 Euro für jeden Euro Gewinn von Diageo zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies 16 Prozent weniger. Daher wird der Titel als unterbewertet angesehen und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Diageo eingestellt. Es gab insgesamt vier positive und neun negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Diageo daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Obwohl die Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet haben, zeigten die meisten eine positive Richtung, was zu einer "Gut" Bewertung führte. Insgesamt erhält Diageo von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Verglichen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt die Rendite von Diageo mit -22,84 Prozent mehr als 29 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Getränke"-Branche in den vergangenen 12 Monaten (-3,11 Prozent) liegt Diageo mit -19,73 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Diageo verläuft derzeit bei 3204,08 GBP, während der Aktienkurs selbst bei 2685,5 GBP liegt. Dies bedeutet einen Abstand von -16,18 Prozent. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 2816,7 GBP angenommen, was für die Diageo-Aktie eine aktuelle Differenz von -4,66 Prozent und damit ein "Neutral"-Signal ergibt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis dieser beiden Zeiträume "Neutral".

