Erstaunliche Entwicklung bei Darktrace!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit Hinweise auf überkaufte oder unterkaufte Titel liefert. Aktuell beträgt der RSI-Wert der Darktrace-Aktie für die letzten 7 Tage 64, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem RSI-Wert von 50,43 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Darktrace.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass 2 von 4 Analysten die Darktrace-Aktie als "Gut" einstufen, während 1 Analyst eine "Neutral" und 1 Analyst eine "Schlecht"-Bewertung abgegeben hat. Im Durchschnitt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 34,07 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhalten die Analysten Darktrace somit ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Darktrace aktuell bei 346,64 GBP liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 351,3 GBP erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +1,34 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 351,39 GBP, was zu einem Abstand von -0,03 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher technisch gesehen als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Darktrace in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch wurde auch eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gefallendes Interesse für die Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.