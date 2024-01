Erstaunliche Entwicklung bei Creative Realities!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Creative Realities sich auf 2,32 USD beläuft, während die Aktie selbst einen Kurs von 2,36 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von +1,72 Prozent und einer Bewertung von "Neutral". Im Vergleich dazu hat der GD50 in den letzten 50 Tagen einen Stand von 1,99 USD. Somit liegt die Aktie mit einem Abstand von +18,59 Prozent als "Gut" bewertet vor. Daraus ergibt sich insgesamt die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Creative Realities-Aktie liegt bei 56, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (35,8) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Creative Realities.

In den Social Media Diskussionen zeigte sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Creative Realities eingestellt waren. Jedoch gab es auch einige negative Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen. Aufgrund dieser gemischten Stimmung erhält Creative Realities daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert. Daher erhält die Creative Realities-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die Creative Realities-Aktie basierend auf der Sentiment und Buzz Analyse.