Erstaunliche Entwicklung bei Cranswick!

Der Lebensmittelhersteller Cranswick hat kürzlich bekannt gegeben, dass die Dividenden, die sie ausschütten, niedriger sind als der Branchendurchschnitt. Mit einer Dividendenrendite von 2,27 % im Vergleich zu 3,79 % in der Nahrungsmittelbranche wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie hat die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz gezeigt, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, weshalb die Gesamteinschätzung für Cranswick als "Neutral" ausfällt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 3902 GBP der Cranswick-Aktie derzeit +4,65 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der anderen Seite zeigt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage eine positive Entwicklung von +15,46 Prozent, weshalb die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtiger Indikator betrachtet. Cranswick weist ein KGV von 16,51 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 23,6 in der Nahrungsmittelbranche. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und als "Gut"-Empfehlung empfohlen.