Erstaunliche Entwicklung bei Corteva!

In den vergangenen zwölf Monaten wurden insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Corteva-Aktie abgegeben, wobei 7 Bewertungen als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Corteva-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Corteva. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beläuft sich auf 73,33 USD, was einem Potenzial von 59,04 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 46,11 USD. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Corteva-Aktie.

Bei der technischen Analyse der Corteva-Aktie zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 52,81 USD liegt, was 12,69 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs von 46,11 USD liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 46,68 USD, was einer Abweichung von nur 1,22 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser Grundlage eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Corteva-Aktie auf 7-Tage-Basis mit einem RSI von 96,24 Punkten als "überkauft" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie weder als "überkauft" noch "überverkauft" bewertet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich für den RSI eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Corteva-Aktie zeigt eine Mehrheit positiver Meinungen in den sozialen Medien, jedoch wurden in letzter Zeit vermehrt negative Themen diskutiert. Die kommunikativen Aktivitäten deuten auf mehrheitlich "Schlecht"-Signale hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.