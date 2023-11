Erstaunliche Entwicklung bei Concrete Pumping!

Weitere Suchergebnisse zu "Concrete Pumping Holdings":

Der Aktienkurs von Concrete Pumping erzielte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,86 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um 13,28 Prozent, was für Concrete Pumping eine Underperformance von -11,42 Prozent bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 31,6 Prozent, wobei Concrete Pumping um 29,74 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Concrete Pumping eingestellt waren. Es gab an vier Tagen hauptsächlich positive Themen in der Diskussion, während an einem Tag eine neutrale Einstellung der Anleger zu verzeichnen war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Concrete Pumping daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Concrete Pumping in den sozialen Medien zu beobachten. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Concrete Pumping wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Analysten schätzen die Aktie von Concrete Pumping auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Concrete Pumping vor. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 7,5 USD, was einer Erwartung in Höhe von 3,02 Prozent entspricht, da der Schlusskurs derzeit 7,28 USD beträgt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.