Erstaunliche Entwicklung bei Commercial International Bank EgyptE!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dieser Index misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wert zwischen 0 und 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI der Commercial Bank - Egypt beträgt 47,37, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für 25 Tage gilt, beläuft sich auf 31,58, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Commercial Bank - Egypt aktuell bei 1,43 USD, was einer Abweichung von +15,32 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Im Vergleich dazu beträgt die Abweichung vom GD200 auf Basis der vergangenen 200 Tage ebenfalls +15,32 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite 1,35 Prozent, was 136,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken, 138,15) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Commercial Bank - Egypt-Aktie eine Bewertung als "Schlecht".

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 8,87, was 44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 15 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine Bewertung als "Gut" erhält.