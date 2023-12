Erstaunliche Entwicklung bei Cie Financiere Richemont!

Weitere Suchergebnisse zu "Cie Financiere Richemont":

Die Cie Financiere Richemont-Aktie wird durch verschiedene Analyseverfahren bewertet. Im Bereich der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Mit einem KGV von 17,78 ist die Aktie deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 31,04. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und als "Gut"-Empfehlung bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 129,95 CHF. Der Schlusskurs am letzten Handelstag liegt hingegen bei 115,75 CHF, was einen Unterschied von -10,93 Prozent darstellt. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 112,05 CHF, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen zur Cie Financiere Richemont-Aktie in den vergangenen Wochen. Basierend auf diesen Signalen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Aktie angemessen bewertet ist, bezogen auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Cie Financiere Richemont mit einer Ausschüttung von 2,36 % leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,27 %. Aufgrund der geringen Differenz von 0,91 Prozentpunkten wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen.

Cie Financiere Richemont kaufen, halten oder verkaufen?

