Erstaunliche Entwicklung bei China Tobacco HK!

Die Diskussionen rund um die China Tobacco Hk-Aktie auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Laut unserer Redaktion gab es weder positive noch negative Ausschläge, sondern überwiegend neutrale Themen in den vergangenen Tagen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussionsintensität rund um die China Tobacco Hk-Aktie ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso verzeichnet die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die China Tobacco Hk-Aktie beträgt aktuell 17, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 30,64, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet.

Aus technischer Sicht ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 10,61 HKD für den Schlusskurs der China Tobacco Hk-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 10,94 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 9,56 HKD, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt erhält die China Tobacco Hk-Aktie laut unserer Analyse eine "Gut"-Bewertung aus technischer Sicht.