Erstaunliche Entwicklung bei China Nuclear Engineering!

Die China Nuclear Engineering & Construction wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 liegt bei 7,37 CNH, während der Aktienkurs (7,11 CNH) um -3,53 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 6,97 CNH zeigt eine Abweichung von +2,01 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Dabei zeigte sich, dass die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung eine eher negative Einschätzung ergeben. Die Diskussionsintensität war unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Nuclear Engineering & Construction liegt bei 51,06, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und bei 47 liegt, zeigt eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen vor allem positiv über die Aktie diskutiert wurde. An acht Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet werden konnten. Dennoch wurden auch "Schlecht" Signale im Vordergrund der Diskussionen identifiziert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.