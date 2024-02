Erstaunliche Entwicklung bei China Evergrande!

Die technische Analyse der China Evergrande-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,87 HKD lag. Der aktuelle Schlusskurs von 0,163 HKD weicht davon um -81,26 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,21 HKD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Evergrande liegt bei 50, was eine neutrale Situation anzeigt. Der RSI25 für die China Evergrande liegt bei 69, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien um China Evergrande zeigen derzeit keine klare Richtung. Die überwiegende Zahl der Themen rund um den Wert ist neutral, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, die ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich damit für die China Evergrande-Aktie eine angemessene Bewertung als "Neutral" basierend auf der Anlegerstimmung.