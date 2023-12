Erstaunliche Entwicklung bei Carnegie Clean Energy!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Bei Carnegie Clean Energy wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wobei an fünf Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an zwei Tagen negative Kommunikation überwog. Die Anleger haben sich auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Carnegie Clean Energy unterhalten. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Carnegie Clean Energy mit einem Kurs von 0.065 AUD derzeit -18,75 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen schlechten Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als schlecht eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -7,14 Prozent liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Carnegie Clean Energy liegt bei 16,67, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer guten Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 72, was als Anzeichen für eine überkaufte Situation betrachtet wird und zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie neutral eingestuft.