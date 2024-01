Erstaunliche Entwicklung bei Carl Zeiss Meditec!

In den letzten Wochen konnte bei Carl Zeiss Meditec keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine eindeutige Tendenz zu positiven oder negativen Themen zeigt, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Diskussionen feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche hat Carl Zeiss Meditec in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -2,63 Prozent erzielt, da die durchschnittliche Performance der Branche bei -12,34 Prozent lag. Auch im Vergleich zum gesamten "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -12,17 Prozent hatte, schnitt das Unternehmen mit einer Performance von -14,97 Prozent schlechter ab. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie von 98,48 EUR sich mit +2,53 Prozent Entfernung vom GD200 (96,05 EUR) im neutralen Bereich befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 93,77 EUR auf, was einem Abstand von +5,02 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal bedeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die technische Analyse anhand des Relative Strength-Index zeigt, dass die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Wert von 71,74 als überkauft betrachtet wird, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich hingegen ein Wert von 53, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

