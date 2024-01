Erstaunliche Entwicklung bei CannTrust!

In den letzten zwei Wochen wurde Canntrust von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, so unsere Redaktion bei der Analyse der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen. Auch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt Canntrust mit einer Rendite von -91,74 Prozent mehr als 112 Prozent darunter. Die Branche "Arzneimittel" erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 13,17 Prozent, wobei Canntrust mit 104,91 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Canntrust liegt momentan bei 50 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 100, was bedeutet, dass Canntrust überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb Canntrust hier ein "Neutral"-Rating erhält. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was zu einer Gesamtbewertung der langfristigen Stimmung als "Gut" führt.