Erstaunliche Entwicklung bei Canadian Util Cum Redc Y Prf!

Der Aktienkurs von Canadian Utilities verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,93 Prozent, was einer Unterperformance von 4,53 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Versorgungsunternehmen-Sektor entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" liegt bei -8,4 Prozent, und Canadian Utilities liegt aktuell 4,53 Prozent darunter. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Canadian Utilities-Aktie ist positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen besonders mit den positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 33,47 CAD, während der aktuelle Kurs bei 32,32 CAD liegt, was einer Abweichung von -3,44 Prozent entspricht. Diese Abweichung führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 31,01 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Canadian Utilities liegt bei 1,16, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 34, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Gut" vergeben.