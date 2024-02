Erstaunliche Entwicklung bei Burnham!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Es wird die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Burnham-Aktie beträgt aktuell 63, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 47,85 keine überkauften oder überverkauften Signale, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Burnham.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Burnham-Aktie von 11,95 USD etwa 3 Prozent unter dem GD200 (12,32 USD) liegt, was ein "Neutral"-Signal bedeutet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 11,85 USD, was zu einem Abstand von +0,84 Prozent führt und ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend wird der Kurs der Burnham-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass es in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen in der Stimmung und Diskussionsstärke für Burnham gab. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Grundlage.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Burnham eine Dividendenrendite von 7,59 % auf, was jedoch 10,03 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine neutrale Bewertung für die Burnham-Aktie in Bezug auf den RSI, den Aktienkurs, das Sentiment und die Dividende.