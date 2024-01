Erstaunliche Entwicklung bei Boohoo!

Weitere Suchergebnisse zu "Boohoo.com":

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 4 positive, 4 neutrale und 4 negative Einschätzungen für Boohoo abgegeben, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Updates seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Boohoo-Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 43,36 GBP. Dies würde bedeuten, dass die Aktie um 23,91 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 34,99 GBP. Insgesamt wird die Boohoo-Aktie von den Analysten als positiv bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu erkennen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 37,75 GBP, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 34,99 GBP liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt von 35,87 GBP liegt hingegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Boohoo basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine neutrale Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -4,41 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen, was zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik von Boohoo führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Boohoo beträgt 100 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher negativ bewertet wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und führt somit zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt wird Boohoo daher negativ bewertet, basierend auf dem RSI.