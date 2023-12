Erstaunliche Entwicklung bei Boohoo!

Weitere Suchergebnisse zu "Boohoo.com":

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Boohoo in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Boohoo unwesentlich mehr oder weniger als üblich diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Boohoo-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 43,83, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 33,79, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende weist Boohoo derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,4 % im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel". Aufgrund dieser Differenz von 4,4 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Boohoo-Aktie derzeit als "Gut" einzustufen ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 38,4 GBP, während der Kurs der Aktie bei 41,08 GBP liegt, was einer Abweichung von +6,98 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 34,89 GBP zeigt eine Abweichung von +17,74 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt kann die Aktie daher als "Gut" bewertet werden.