Erstaunliche Entwicklung bei Beijing Yanjing Brewery!

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt sich, dass das Unternehmen mehr diskutiert wurde als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger erfuhr. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Beijing Yanjing Brewery-Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Beijing Yanjing Brewery besonders negativ diskutiert. An zwei Tagen überwogen positive Themen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende hat Beijing Yanjing Brewery mit einer Dividendenrendite von 0,87 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1.71%). Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Beijing Yanjing Brewery bei 11,13 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 8,26 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -25,79 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 9,55 CNH, was die Aktie mit -13,51 Prozent Abstand als "Schlecht" einstuft. Damit wird die Gesamtnote als "Schlecht" vergeben.