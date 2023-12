Erstaunliche Entwicklung bei Beijing Urban Construction Design, Development!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Beijing Urban Construction Design & Development liegt derzeit bei 42,11 und wird daher als "Neutral" betrachtet, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Eine ähnliche Bewertung wird auch für den RSI25 gegeben, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und für die Beijing Urban Construction Design & Development bei 52 liegt, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Beijing Urban Construction Design & Development in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +15,14 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Bauwesen"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Performance um 15,21 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist die Beijing Urban Construction Design & Development mit 10,66 Prozent aktuell eine höhere Rendite auf als der Durchschnitt in der Branche (6,29 Prozent). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf das Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Es gab keine Auffälligkeiten in Bezug auf die Stärke der Diskussion, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorgenommen wird. Insgesamt erhält die Beijing Urban Construction Design & Development in diesem Bereich daher eine "Neutral"-Bewertung.