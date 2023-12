Erstaunliche Entwicklung bei Bauhaus!

Die Aktie von Bauhaus bietet aktuell eine Dividendenrendite von 5,45 %, was 0,73 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von Textilien, Bekleidung und Luxusgütern liegt. Trotzdem wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 3, was bedeutet, dass die Börse 3,65 Euro für jeden Euro Gewinn von Bauhaus zahlt. Im Vergleich zur Branche ist dies eine Unterbewertung, was zu einer insgesamt "Gut" Einstufung führt.

Die Internet-Kommunikation zeigt kaum Veränderungen im Sentiment für Bauhaus in den letzten Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Bauhaus liegt bei 66,67, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 von 62,26 bestätigt diese Einstufung.

Insgesamt wird die Aktie von Bauhaus daher mit einem "Neutral" Rating bewertet.