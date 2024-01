Erstaunliche Entwicklung bei Baoshan Iron, Steel!

Die Baoshan Iron & Steel notiert derzeit bei 5,93 CNH und liegt damit -3,26 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -4,35 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" konnte die Baoshan Iron & Steel im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,29 Prozent erzielen. Dies liegt 16,77 Prozent über dem Durchschnitt (-7,48 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -7,48 Prozent. Daher wird die Aktie aufgrund dieser Überperformance insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Baoshan Iron & Steel liegt bei 65,52, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 62, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Neutral" in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Baoshan Iron & Steel besonders positiv diskutiert, wobei an acht Tagen positive Themen dominierten und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Gut" eingestuft.

Insgesamt erhält die Baoshan Iron & Steel auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung, da in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen.