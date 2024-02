Erstaunliche Entwicklung bei Bank of Mellon!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bank Of Mellon-Aktie beträgt aktuell 33, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 48,58 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Bank Of Mellon.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Bank Of Mellon-Aktie mit 11,32 Prozent mehr als 7 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche, die eine mittlere Rendite von 9,57 Prozent aufweist, liegt die Bank Of Mellon mit 1,76 Prozent darüber. Aufgrund dieser guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bank Of Mellon bei 46,55 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 55,28 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +18,75 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 53,88 USD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird der Bank Of Mellon-Aktie ein Gesamtrating von "Gut" vergeben.

In den vergangenen zwölf Monaten haben 4 Analystenbewertungen für die Bank Of Mellon-Aktie stattgefunden, wovon 0 als "Gut", 3 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Neutral" für das Wertpapier. Aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 48,25 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -12,72 Prozent fallen könnte. Daher wird eine "Schlecht"-Empfehlung abgeleitet. Insgesamt erhält die Bank Of Mellon von den Analysten somit ein "Neutral"-Rating.