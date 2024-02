Erstaunliche Entwicklung bei Bank Of Queensland!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank Of Queensland":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Bei der Bank Of Queensland wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 61,54 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,72, was auch zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich der Bank Of Queensland ist größtenteils positiv. In den letzten Tagen gab es sieben positive und einen negativen Tag, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als trendfolgender Indikator betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Bank Of Queensland-Aktie beträgt derzeit 5,73 AUD, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,96 AUD, was ebenfalls zu einem "neutralen" Rating führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Bank Of Queensland eine Dividendenrendite von 11,26 Prozent auf, was 2,25 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie zu einem lukrativen Investment und führt zu einer "guten" Bewertung durch die Redaktion.