Erstaunliche Entwicklung bei Bank Of Queensland!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank Of Queensland":

Die technische Analyse der Bank Of Queensland-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 5,77 AUD, während der aktuelle Kurs bei 6,03 AUD liegt, was einer Abweichung von +4,51 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 5,61 AUD, was einer Abweichung von +7,49 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine gute Bewertung auf der kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik mit einem guten Rating bewertet.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich jedoch ein negativer Trend. In den sozialen Medien konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich. Auch die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird mit einer schlechten Bewertung honoriert. Insgesamt erhält Bank Of Queensland daher für diese Stufe ein schlechtes Rating.

Fundamental betrachtet liegt das KGV der Bank Of Queensland bei 32,18, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Handelsbanken" weist einen Wert von 12,39 auf. Auf Grundlage fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als überbewertet betrachtet und erhält eine schlechte Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Bank Of Queensland eher neutral diskutiert. Allerdings wurden überwiegend negative Themen an den letzten ein, zwei Tagen diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine schlechte Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine schlechte Bewertung.