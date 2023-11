Erstaunliche Entwicklung bei Apollo Silver!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Die technische Analyse von Apollo Silver zeigt interessante Entwicklungen. Die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie verläuft aktuell bei 0,14 CAD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,14 CAD, was einem Abstand von 0 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ein Niveau von 0,09 CAD erreicht, was einer Differenz von +55,56 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An einem Tag dominierten positive Themen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In Bezug auf das Unternehmen Apollo Silver wurden verstärkt negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Apollo Silver-Aktie überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 14 und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 22,22, was zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating führt.

Die Diskussionen im Internet haben zu einer mittleren Aktivität in Bezug auf Apollo Silver geführt, was eine neutrale Bewertung nach sich zieht. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls weitgehend unverändert. Somit ergibt sich insgesamt ein langfristiges Stimmungsbild von "Neutral" für die Aktie.