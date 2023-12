Erstaunliche Entwicklung bei Amur Minerals!

Die Dividendenpolitik von Amur Minerals wird von Analysten aktuell negativ bewertet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt 0, was einer negativen Differenz von -8,82 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Metalle und Bergbau" entspricht. Auch im Branchenvergleich der Aktienkurse schneidet Amur Minerals schlecht ab. Mit einer Rendite von -28,33 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 10 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien". In der "Metalle und Bergbau"-Branche ist die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -18,8 Prozent, doch Amur Minerals liegt auch hier mit 9,54 Prozent deutlich darunter.

Eine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Amur Minerals konnte in den letzten Wochen nicht festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und der Buzz um das Unternehmen als neutral bewertet. Die Anlegerstimmung hat jedoch einen positiven Trend, da die Kommentare in den sozialen Medien überwiegend positiv waren und in den letzten Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Stimmung um Amur Minerals als gut eingestuft.