Erstaunliche Entwicklung bei American Cannabis!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber American Cannabis eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält American Cannabis daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In technischer Hinsicht ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die American Cannabis-Aktie aufgrund des Durchschnitts von 0,02 USD für den Schlusskurs an den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.019 USD, was einem Unterschied von -5 Prozent entspricht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt betrachtet. Hier liegt der letzte Schlusskurs (0,01 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+90 Prozent), was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben zu einer mittleren Aktivität geführt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionintensität führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die American Cannabis-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu American Cannabis daher ein "Gut"-Rating.