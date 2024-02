Erstaunliche Entwicklung bei Amarin!

Die Diskussionen rund um Amarin auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Basierend darauf stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Amarin bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Amarin derzeit als "Gut" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes beträgt 1,03 USD, während der Kurs der Aktie bei 1,17 USD liegt, was einer Überperformance von +13,59 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1,06 USD zeigt eine Abweichung von +10,38 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Wert einzustufen ist. Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Gut".

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis stuft die Aktie der Amarin als "Schlecht" ein, basierend auf den Bewertungen von insgesamt 18 Analysten. Keiner der Analysten bewertete die Aktie als "Gut", während 2 Analysten sie als "Schlecht" einstuften. Auch das fehlen von Analystenupdates im letzten Monat lässt darauf schließen, dass die Erwartungen der Analysten eher negativ sind. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1 USD, was einer Erwartung von -14,53 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Basierend auf diesen Analysen vergeben wir daher das Rating "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte die Amarin in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,8 Prozent, was eine Unterperformance von -30,16 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite der Amarin um 33,92 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.